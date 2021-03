Vous n'aurez bientôt plus besoin de Xbox Live Gold pour créer des Party Chats et des groupes multijoueurs sur Xbox

Microsoft est apparemment en train de revoir son programme Xbox Live Gold nécessaire jusqu'à présent pour accéder à des fonctionnalités exclusives telles que Party Chat, Looking 4 Groups et Free-To-Play Multiplayer sur les consoles Xbox . En fait, ces fonctions sont sur le point de devenir accessibles à tous , quel que soit l'abonnement. La nouvelle, bien que pas anodine, a été annoncée de manière simple et directe par l'un des développeurs du programme de prévisualisation Xbox sur Twitter et est actuellement publiée sur Alpha Skip Ahead et Apha , avant faisant ses débuts permanents. Cela signifie que d'ici peu, vous serez en mesure d'organiser des groupes pour jouer en multijoueur et discuter avec vos amis, ainsi que d'avoir accès à un certain nombre de jeux gratuits sur Xbox , y compris des titres de haut niveau comme Apex Legends et Destiny 2 . La nouvelle intervient en aval de quelques ajustements de nom pour Xbox Live / Network et surtout du projet d'achat de Discord par Microsoft pour 10 milliards de dollars.