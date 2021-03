Play at Home entre dans la phase suivante

Le programme Play at Home 2021 entre dans la phase suivante alors que Sony Interactive Entertainment a confirmé que 10 autres jeux PS4 / PSVR gratuits seront bientôt téléchargés."Ratchet & Clank" est actuellement toujours disponible et peut être utilisé jusqu'au 1er avril 2021. Les jeux peuvent être conservés en permanence.



Ces jeux sont disponibles du 26 mars 2021 au 23 avril 2021:



Abzu

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (PSVR)

Moss (PSVR)

Thumper (PSVR)

Paper Beast (PSVR)

Ce jeu est disponible du 20 avril 2021 au 15 mai 2021:



Horizon Zero Dawn - Complete Edition