4 jeux PS4 gratuits: le premier cadeau d'aujourd'hui est Ratchet & Clank

Compte tenu des 12 derniers mois de difficultés, l'équipe PlayStation tient à remercier sa communauté avec un beau cadeau . Play At Home se déroulera jusqu'en juin et à partir d'aujourd'hui, le 2 mars 2021, vous bénéficierez d' un jeu par mois . Pour le moment, seuls les cadeaux de mars ont été dévoilés, qui incluent le premier jeu gratuit, Ratchet & Clank. Une fois utilisé, le jeu restera à vous pour toujours et il est également échangeable sur PlayStation 5. Dans les semaines à venir, d'autres jeux seront également annoncés et seront disponibles gratuitement sur le PlayStation Store au cours des mois d'avril, mai et juin.