Les Technos #294: Nvidia & Mining, Perseverance & Linux, Echec & Intelligence, Vodka et Roomba,&...

A comme Apple (00:02:36)



30000 Mac infectés par Silver Sparrow. Et personne ne sait pourquoi.



A comme Aspirateur (00:07:34)



Quand Roomba rime plutôt avec Vodka.



C comme Crypto (00:12:35)



Nvidia vs Mining.



E comme Europe (00:21:58)



Les frais de roaming interdits encore 10 ans?



G comme Google (00:29:36)



TV non-intelligente.



L comme Linux (00:38:58)



Linux a débarqué sur Mars.



P comme Perseverance (00:44:53)



Messages cachés dans le parachute de Perseverance.



Q comme Qualcomm (00:50:37)



Qualcomm présente son modèle de référence pour les lunettes AR.



R comme Racisme (01:02:01)



Quand une AI confond échec et racisme, c’est le bad buzz YouTube.



Z comme Zoom (01:13:33)



Transcription pour tous.



Nous sommes le 25 février 2021 et nous enregistrons l’épisode 294 que vous écoutez où vous voulez, comme vous voulez. Nos chroniqueurs ont compilé leur sélection d’informations technologiques. C’est, comme chaque semaine, leur revue de presse. Au sommaire de celle-ci et dans le désordre: Zoom, Crypto, Racisme, Linux, Aspirateur, Réalité augmentée ou encore moineau et pomme. N’hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N’oubliez pas de vous abonner si ce n’est pas encore le cas. Bonne écoute !