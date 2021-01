Les Technos #288: CES 2021, Darkmarket, Signal, Alibaba, Socialarks, Pat Gelsinger,…

C comme CES 2021 (00:03:48)



L’avis de Thierry Weber.



A comme Amazon (00:17:56)



Amazon banni une série de produits de son store. un autre « vilain » précédent?



D comme Darkweb (00:27:02)



DarkMarket, c’est fini.



I comme Intel (00:31:42)



Intel change de CEO.



M comme Messagerie (00:37:27)



Bye bye WhatsApp. Welcome Signal & Telegram.



N comme Nationalisation (00:46:49)



Alibaba deviendrait une entreprise publique?



R comme Réseaux sociaux (00:52:44)



Grosse fuite de données chez Facebook, Instagram et LinkedIn.



S comme Start-up (01:00:49)



Sunrise récompensée au CES 2021.



W comme Wéménon (01:08:26)



La suite du retour du hack du Wéménon.



Voici l’épisode 288 du podcast web et tech pas comme les autres. Les technos c’est une revue de presse hebdo concoctée par nos chroniqueurs qui ont à cœur de choisir leurs infos sur d’autres critères que le sens du courant. Il est donc question cette semaine de DarkMarket (La plus grande place de marché illégale du monde), Du CES 2021 (Le plus grand salon technologique dématérialisé du monde), Socialarks (La startup chinoise victime de la plus grosse fuite du monde). Vous l’avez compris, on est dans la démesure la plus totale. On causera aussi de bannissement, de changement pour Signal, de start-up belge,… N’hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N’oubliez pas de vous abonner si ce n’est pas encore le cas. Bonne écoute !