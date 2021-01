Sony abandonnerait certains modèles de PS4

Un revendeur japonais a informé ses clients que Sony ne livrera plus certains modèles PS4. Cela ne s'applique qu'au Japon pour le moment, mais on peut supposer que tôt ou tard, nous en serons également affectés. Ces modèles PS4 seront donc abandonnés:



PS4 500 Go Blanc Glacier

PS4 1 To Noir Jais

PS4 1 To Blanc Glacier

PS4 2 To Noir jais

PS4 Pro 1 To Blanc Glacier



La boutique en ligne américaine, lancée par Sony en 2019 pour vendre du matériel, des logiciels et des accessoires directement aux consommateurs, a publié le message suivant sur sa page produit PS4 Pro en décembre 2020: "Il n'est actuellement pas prévu de vendre cet article à nouveau"." Cependant, peu de temps après le signalement, l'avis a été supprimé.