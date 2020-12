Les Technos #284: Google en panne, Creality 3DPrintMill, CentOS, …

A comme Android (00:04:10)



Bientôt 4 ans de support pour nos téléphones.



A comme App (00:14:11)



Des applications pour APPLE M1… ou pas. Marchera sur mon nouveau mac ou pas ?



C comme CentOS (00:26:08)



CentOS passe en mode « Stream » uniquement.



D comme DataCenter (00:35:22)



Google abandonne le Diesel pour les batteries.



D comme Drône (00:41:35)



Drône à hyrdogéne. Drôle de drône.



G comme Google (00:47:25)



Mayday, Google is down, Mayday.



I comme Imprimante 3D (00:53:41)



Impression 3D infinie. Atelier de 10 ou 20m de long minimum obligatoire.



P comme Peertube (01:01:03)



L’alternative libre à YouTube par Framasoft. Les évolutions prévues pour 2021.



S comme Sécurité (01:11:33)



Ils ont généré des signaux WiFi à partir… de la RAM.



V comme Viande (01:17:12)



Viande cultivée en usine ou Ouroboros Steak ? Viande à base de cellules de veau ou de cellules humaines ?



Ce 17 décembre nous enregistrions notre 284ème épisode, l’antépénultième de l’année 2020. Au sommaire de notre revue de presse hebdomadaire : Quand l’une des dimensions de l’impression 3D est infinie, ça fait de très longs ateliers. Quand Google est en perdition, ça fait de très longues minutes d’attente. Quelles évolutions pour Peertube, l’alternative libre à Youtube. Du Libre il en sera encore question avec des nouvelles de CentOS. On parle aussi de datacenters plus propres, de drones très très autonomes en énergie et d’applications compatibles ou pas encore avec l’architecture ARM de la puce M1 d’Apple.