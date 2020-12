Les Technos #283: Airpods Max, CES et Microsoft, Zoom sensationnel,…

A comme Airpods max ( 00:05:25)



Quand ça coûte encore plus cher .



B comme Brevet (00:11:58)



Un appareil photo détachable ?



C comme CES (00:20:22)



Quand le CES se marie avec Microsoft.



D comme Drone (00:30:04)



Le plus gros drone du monde.



E comme Enigma (00:37:00)



Le chiffrement de bout en bout de 1945.



G comme Google (00:43:18)



Quand Google Home accueille Apple Music.



R comme Radio (00:48:16)



La fin de la FM ?



S comme Solaire (00:59:13)



Quand t’as pas besoin de recharger ta voiture électrique.



W comme Wéménon (01:05:57)



Zoom : des sensations physiques ?



Voici notre épisode 283 que nous enregistrons ce 10 décembre 2020. Comme toujours il s’agit de la revue de presse Web et Tech de nos deux chroniqueurs de la semaine. Cet épisode se terminera de façon sensationnelle mais avant cela mes deux acolytes parlent de mariages entre le CES, Microsoft, Google ou Apple Music. Il est également question de brevet, d’appareil photo, de radio FM, de voitures électriques, de gros drones et de non moins gros Airpods… N’hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N’oubliez pas de vous abonner si ce n’est pas encore le cas. Bonne écoute !