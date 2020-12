Les Technos #282: Motorola en desktop, M1 accélère Windows, Backdoor chez Tutanota,…

A comme Actualité (00:04:15)



Google vous donne accès à des news payantes.



A comme Amazon Web Service (00:10:30)



Quand AWS publie un post-mortem.



B comme Biologie (00:24:58)



DeepMind : une découverte importante sur les protéines.



D comme DNS (00:29:29)



Quand on coupe le DNS.



G comme Gadget (00:38:56)



Looking Glass, plus qu’un simple cadre photo numérique.



M comme M1 (00:47:25)



Quand M1 accèlere Windows.



M comme Mail (00:56:33)



Un service mail réputé sécurisé contraint d’ajouter une backdoor.



R comme Retro Term (01:04:28)



Quand on est nostalgique des ecrans CRT.



S comme Smartphone (01:08:26)



Motorola prépare un mode desktop.



T comme Telegram (01:16:58)



Quand Telegram s’intègre à Siri.



Nous enregistrons notre épisode 282 ce 3 décembre 2020. C’est votre rendez-vous avec l’actualité technologique au travers d’une revue de presse compilée par nos chroniqueurs de la semaine et structuré dans un abécédaire fait de A, de D, de G, de M, de R, de S, de T … des lettres derrière lesquelles on découvre encore des performances inattendue du processeur Apple M1, des suites de la panne d’Amazon Web Service dont on parlait déjà la semaine dernière, d’un smartphone qui se prend pour un desktop (ou le contraire) ou encore d’une étrange entente entre le gestionnaire des zones de noms de domaine .be et l’Autorité de Protection des Données. N’hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N’oubliez pas de vous abonner si ce n’est pas encore le cas. Bonne écoute !