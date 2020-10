Les Technos #276: PayPal et la crypto, Apple et Cups, Edge et Linux, Google et le gouvernement US,…

B comme Business (00:03:26)



Quand une startup grille quasi 1 milliard en quelques mois.



C comme Crypto (00:08:21)



Quand PayPal se lance en grand dans la crypto.



C comme Cups (00:19:28)



Quand Apple semble abandonner Cups.



G comme Google (00:29:09)



Quand le gouvernement US veut démanteler Google.



I comme Intel (00:36:49)



Quand Intel abandonne (encore) un secteur d’activité.



L comme Langages (00:43:47)



Quand on invente de nouveaux langages.



L comme Linux (00:53:50)



Quand Edge débarque sous Linux, on se réjouit. … ou pas.



S comme Statique (01:02:31)



Quand les sites webs redeviennent statiques.



Y comme Y2K38 (01:13:08)



Quand le bug de l’an 2038 est post-posé de 4 siècles.



Nous sommes le 22 octobre et nous enregistrons notre 276ème revue de presse Web et technologique. Nos chroniqueurs de la semaine ont choisi de parler de payement en crypto-monnaie, d’un rendez-vous pour le 19 janvier 2038 ou encore du démantèlement de Google par l’État américain. Quels sont les projets d’Apple pour Cups ? Et qu’est-ce que Cups ? On en parle dans cet épisode et on parlera aussi de Julia (rien à voir avec la Pretty Woman). N’hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N’oubliez pas de vous abonner si ce n’est pas encore le cas. Bonne écoute !