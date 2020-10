Les Technos #275: CES 2021, Code Week, école 42 en Suisse, Fedora sur Rasperry Pi, c’est pas nos oignons, …

B comme Bruit (00:04:53)



Quand ton bureau te manque.



C comme CES (00:08:53)



Quand on se réinvente côté events tech. Avec la participation de Bruno Chanel et Laurent Eymard du collectif #Swiss4tech avec Thierry Weber.



C comme Code Week (00:23:01)



La semaine européenne du code.



E comme Ecole (00:26:50)



Quand l’école 42 débarque en Suisse.



F comme Firefox (00:32:31)



Licenciements « libres ».



I comme IoT (00:36:27)



Linux est partout.



R comme Raspberry PI (00:40:44)



Quand tu cherches l’inspiration .



S comme SpaceX (00:46:16)



Livraison en moins d’une heure partout dans le monde !



P comme Podcast (00:54:22)



Quand on fête le Podcast.



W comme Wéménon (01:06:18)



L’info qui pique les yeux.



V comme Vanlife (01:10:28)



Quand ça devient franchement compliqué.



Épisode 275, nous sommes le 15 octobre soit 3 jours après l’Apple Event dont on ne parlera pas, d’autres l’ayant largement fait avant nous. Au sommaire cette semaine un double chapitre consacré au Raspberry Pi, SpaceX et son service de livraison, la semaine européenne du code, Mozilla qui licencie, des nouvelles d’un CES 2021 entièrement numérique et en fin d’épisode une info qui fait pleurer. N’hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N’oubliez pas de vous abonner si ce n’est pas encore le cas. Bonne écoute !