Les Technos #273: Lenovo ThinkPad X1 Fold, Happy B Day GNU, Digital Service Act, un peu de Mac dans XP,…

A comme Alert (00:03:03)



Quand la Belgique lance son appli de tracage après tout le monde. ( Coronalert ).



C comme Code Source (00:16:54)



Quand Windows XP copie le Mac.



D comme Datacenter (00:23:09)



Quand on fait appelle à la physique pour refroidir les centre de données.



E comme Europe (00:27:35)



Quand la Commission Européenne veut protéger les citoyens. (Digital Service Act).



I comme Influenceur (00:32:28)



Quand tu en fais trop dans tes vidéos de Vanlifer.



J comme Jailbreak (00:42:31)



Quand on jailbreak aussi BridgeOS .



L comme Lune (00:47:18)



Quand tu reçois 5mio pour aller sur la lune.



P comme Pliable (00:53:15)



Quand ton ordinateur se plie.



Q comme QNAP (01:00:29)



Quand QNAP est victime de ransomware.



U comme Unix (01:04:20)



Quand GNU n’est pas Unix .



W comme WC (01:10:16)



Quand tes toilettes coûtent une blinde.





1er octobre, on entame le dernier trimestre 2020 avec l’épisode 273. Notre revue de presse hebdomadaire sera originale et variée. Vous savez comment décrocher la Lune ? La NASA vous offre 5 millions de $. C’est beaucoup d’argent, mais pas assez pour se payer des toilettes orbitales. Plus terre à terre, les législateurs européens semblent manquer de patience quant au fonctionnement des entreprises technologiques américaines. Bien après tout le monde la Belgique lance enfin son application Coronalert, ça mérite un peu d’analyse. Le premier PC pliable au monde est un Lenovo, on en parle, de ça et de bien d’autres choses dans cet épisode. N’hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N’oubliez pas de vous abonner si ce n’est pas encore le cas. Bonne écoute !