Les jeux PlayStation Plus d'octobre

Sony PlayStation a finalement annoncé hier les jeux PlayStation Plus pour octobre , qui sont les titres inclus dans l'abonnement mensuel ou annuel du service pour PS4 et PS5 . Les deux jeux en question sont Need for Speed ​​Payback , l'avant-dernier épisode de la série de courses d'arcade d'Electronic Arts, et Vampyr , un RPG dans lequel vous incarnez un vampire créé par DONTNOD. Les deux jeux seront disponibles à partir du 6 octobre . En les ajoutant à votre compte, vous pouvez également y jouer sur PlayStation 5 grâce à la rétrocompatibilité.