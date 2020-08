Les Technos #267: Faille chez Ledger, puces chez Neuralink, B2B chez Withings, TikTok chez Microsoft,…

A comme ADN (00:03:36)



DNA Script imprime de l’ADN.



A comme Android (00:08:57)



Utiliser une application Android depuis votre Windows. (Grâce à Samsung et Microsoft surtout).



C comme CES (00:13:17)



CES : All digital experience.



N comme Neuralink (00:21:32)



Elon Musk espère connecter tous nos cerveaux à des machines.



P comme Piratage (00:31:08)



Garmin, Ledger : choisissez !



S comme Samsung (00:46:06)



Samsung fait le plein de nouveautés (Galaxy Z Fold 2, Galaxy Tab 7).



S comme Samsung (00:58:01)



Samsung promet 3 ans de mises à jour sur ses téléphones. (Contre 2 avant).



S comme Souris (01:01:14)



Le co-inventeur de la souris est décédé.



T comme TikTok (01:04:50)



Qui veut de TikTok aux US ?



W comme Withings (01:14:02)



Withings renait et lève 53M€.



Voici notre épisode estival 267, le premier de ce mois d’août. Nos chroniqueurs (Aurélien et Sébastien B.), bien qu’en vacances à mi-temps continuent de scruter une actualité technologique plutôt animée cet été. C’est ainsi que nous parlerons d’ADN imprimé en 3D et de puces dans les méninges. De façon plus conventionnelle il sera également question des nouveautés chez Samsung et de l’avenir de TikTok. On prendra des nouvelles Withings, le « leader de la santé connectée ». N’hésitez pas à réagir, à partagez ou commentez cet épisode. N’oubliez pas de vous abonner si ce n’est pas encore le cas. Bonne écoute !