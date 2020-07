La production de Xbox One X s'est-elle arrêtée ?

Microsoft a peut-être tacitement interrompu la fabrication de certains modèles Xbox One avant le lancement de la Xbox Series X. Ces derniers jours, il a été remarqué que de plus en plus de détaillants en ligne répertorient certaines consoles comme n'étant plus fabriquées.La situation varie d'un pays à l'autre et d'un détaillant à l'autre, mais il semble que la Xbox One et la Xbox One X d'origine ne soient plus fabriquées.



Les consoles sont épuisées chez certains détaillants, tandis que d'autres sont toujours en stock, mais il semble y avoir une tendance mondiale qui dit que la Xbox One X n'est plus en cours de réapprovisionnement. Selon la rumeur, Microsoft lancerait Xbox Lockhart (ou Xbox Series S), une variante de nouvelle génération plus faible. Cela concurrencerait probablement trop la Xbox One X. Soit dit en passant, la Xbox One S n'est pas affectée par l'arrêt de production supposé