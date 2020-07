Pourquoi Microsoft s'appuie sur xCloud

Le patron de Xbox, Phil Spencer, a clairement indiqué à plusieurs reprises que le secteur des consoles ne serait pas abandonné, mais le service de streaming de jeux xCloud est toujours en cours de développement. Il a de nouveau fourni une raison à cela. Il s'agit simplement d'élargir l'audience. "Nous devons être là où les gens pourraient vouloir jouer, et notre stratégie xCloud nous permet de faire exactement cela", a déclaré Phil Spencer, qui a poursuivi en disant que les gens peuvent jouer n'importe où et sur n'importe quel appareil.



Il a ajouté: "Les consoles sont quoi, un marché de 200 millions d'unités? Elle a ses emplacements, mais il existe de nombreuses régions où les consoles ne seront jamais une forme dominante de jeu. Et des technologies comme le cloud et xCloud nous permettront de le faire. pour apporter ces jeux à de nouveaux joueurs. " Les studios ont également des avantages car ils créent le jeu sur la plate-forme pour laquelle ils ont toujours développé, mais en même temps, ils peuvent atteindre des millions de clients supplémentaires.