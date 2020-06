Les Technos #261: Jailbreak iOS 13, BBC Beeb, coût du tracing, pub ciblée à la TV,…

A comme Apple (00:05:32)



Quand Apple fixe une faille dans SignIn with Apple.



C comme Cobol (00:12:47)



Quand on 60 ans et qu’on reste à la mode.



F comme Facebook (00:18:59)



Quand Mark se justifie de ses « décisions ».



J comme Java (00:30:32)



Quand Java fête ses 25 ans.



J comme Jailbreak (00:39:54)



Quand tu peux à nouveau jailbreaker ton iPhone.



O comme Ok Beeb… ! (00:48:52)



Quand la BBC lance son assitant vocal.



P comme Publicité (00:56:04)



Quand la pub peut mettre à mal le cloud .



P comme Pognon (01:03:38)



Quand une app coûte si cher.



R comme Router (01:13:44)



Quand tu parles de router et tu en reçois un.



U comme Uniforme (01:18:45)



Quand tu portes un costume pour aller sur ISS.



Voici les Technos épisode 261 enregistré le jeudi 4 juin 2020. Nos chroniqueurs du jour (Thierry W. et Sébastien S.) partagent comme toujours le meilleur de leur veille technologique de la semaine. C’est ainsi qu’il est question du coût d’une application de tracing, d’une nouvelle faille débusquée chez Apple, d’un nouvel assistant vocal “so british”, d’un Mark Zuckerberg toujours prompt à justifier ses décisions, de publicité toujours plus ciblée, de deux gâteaux d’anniversaire qui se partagent 85 bougies. On vous invite comme toujours à réagir, à partagez ou commentez cet épisode. Bonne écoute ! (Vidéo disponible vers 12h15 ce vendredi)