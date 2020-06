Google Chrome : Deux autres fonctionnalités sont dans l'air

Chrome a au moins deux innovations en route qui intéresseront les utilisateurs : la compilation et la sauvegarde complète des fichiers PDF directement depuis le navigateur et des demandes d'autorisation moins ennuyeuses . Concernant la première, la possibilité de compiler certains PDF directement depuis Chrome OS ou depuis la version desktop du navigateur est certes connue, mais la difficulté de les enregistrer avec les modifications est également connue. En effet, pour remédier à ce manque, une autre solution a été imaginée, à savoir la sélection, après modification, du bouton d'impression avant "Enregistrer au format PDF", afin que le fichier modifié puisse être enregistré. Maintenant, cependant, il semblerait que Google ait décidé d'apporter un changement à la question. Pour simplifier et faciliter le processus d'enregistrement, Google travaille sur une nouvelle interface utilisateur qui permettra aux utilisateurs de choisir de télécharger la version originale ou modifiée d'un PDF via un menu contextuel, à condition, bien sûr, que le fichier en question prévoie le insertion de modifications.En revanche, en ce qui concerne les demandes d'autorisation, combien de fois votre navigation a-t-elle été temporairement interrompue par l'apparition sur la page Web d'une boîte de dialogue demandant l'autorisation de partager la position, par exemple? Maintenant Google travaille sur un moyen de rendre ces demandes moins invasives. Ll'invite ne sera pas affichée sur le contenu de la page Web, mais directement dans la barre d'adresse via # permission-chip, actuellement en cours de test et accessible sur Chrome : // flags # permission-chip . Cette dernière fonction est disponible sur Chrome pour macOS, Windows, Linux et Chrome OS et le drapeau est présent dans la version 84.0.4140.1 de Chrome, mais selon les dires de XDA, il a également été identifié sur la version 85.0.4159.0 de Chrome Canary .