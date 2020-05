Les Technos #260: Sony ZV-1, Raspberry pi4 à 8Go, Fluid framework de Microsoft, Apple IIe,…

A comme Apple (00:03:43)



Apple IIe et démantèlement nucléaire.



A comme Avion (00:08:29)



Un avion électrique 9 places



C comme Casio (00:14:20)



Il ne fait pas bon de modifier sa calculatrice Casio.



G comme Goût (00:20:29)



Norimaki Synthesizer.



L comme Libre (00:28:12)



Du logiciel libre en préférence dans les institutions européennes.



M comme Microsoft (00:36:32)



Fluid Framework Preview.



R comme Raspberry (00:43:54)



Le raspberry pi4 débarque en version 8Go… et raspbian en 64 bits!



S comme Sécurité (00:53:26)



Déjà un data-breach dans une application de tracking Covid-19.



S comme Sony (00:58:33)



Sony ZV-1. Prix constructeur : 800 euros.



W comme Wéménon (01:06:58)



Tuut tuuutuutuuuut tuuuu tuuututuuutuuuu.

Voici les Technos épisode 260 enregistré le jeudi 28 mai 2020. Il y est question de photo et de vidéo avec l’annonce du ZV-1 de Sony, d’évolution du Raspberry Pi4, du framework Fluid de Microsoft, de sécurité de haut niveau avec un Apple IIe, de sucré, de salé, d’amer, d’acide, bref un épisode avec du goût pour tous les goûts. On vous invite encore une fois à réagir, à partagez ou commentez cet épisode. Bonne écoute !