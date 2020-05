Les Technos #258: StopCovid, ThunderSpy, Wordress, SpaceX CREW demo 2, Loi Avia,...

E comme eSanté (00:04:32)



Un ingénieur conçoit un e-stéthoscope.

I comme Impunité (00:10:15)



Plus d’immunité contre la haine sur internet.

R comme RGPD (00:16:37)



La prise de température illégale en Europe ?

R comme Reply All (00:23:26)



Comment éviter les « tempêtes de mail » ?

S comme StopCovid (00:29:57)



L’application pas si transparente ?

S comme SpaceX (00:44:15)



Un petit dépaysement le 27 mai ?

T comme ThunderSpy (00:52:09)



Spy + Thunderbold = ThunderSpy.

W comme Windows 10 (00:56:40)



avant ça PUA, maintenant non !

W comme WordPress (01:04:42)



Une faille de sécurité met en danger des millions de sites web.

Voici l’épisode 258 des Technos enregistré le jeudi 14 mai 2020. Les semaines s’enchainent et ne se ressemblent pas toujours. La preuve une fois de plus avec deux de nos chroniqueurs : Sébastien S. et Aurélien. Nos fins limiers de l’actualité technologique partagent comme toujours leur veille hebdomadaire, selon leurs affinités et leurs envies de découvertes et de partages. Il est question cette semaine de l’application Stop Covid (Co.vid. comme Coquille Vide ?). On parle aussi de WordPress dont la sécurité est mise à mal, d’applications potentiellement indésirables que vise une mise à jour de Windows 10, de SpaceX qui s’apprête à lancer son premier vol habité vers l’ISS ou encore d’impressions 3D qui ne cessent d’équiper le corps médical. Partagez et commentez cet épisode dans vos réseaux. Bonne écoute !