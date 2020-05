Les Technos #257: Google Meet gratuit, Xiaomi et nos données, Tinder et la vidéo, faille 0 day dans iOS,…

D comme Drones (00:03:34)



DJI présente le Matrice 300 RTK.



G comme Google (00:12:46)



Google Messages dépasse le milliard (100 patates!).



L comme Licenciements (00:16:11)



AirBNB licencie en masse.



L comme Licenciements (00:20:11)



Et Uber aussi, avec une drôle d’odeur pourtant…



M comme Migration (00:25:31)



Une mise à jour utile dans Google Authenticator.



M comme Mot de passe (00:33:20)



Il y a aussi une journée du mot de passe. et de la news pourrie?



N comme Navigation privée (00:36:04)



Comment Xiaomi traite vos données de navigation.



S comme Sécurité (00:40:58)



Encore une petite faille 0day chez Apple.



T comme Tesla (00:50:23)



Tesla travaille sur de nouvelles batteries.



T comme Tinder (00:55:24)



Et voilà que Tinder mise aussi sur la vidéo.



V comme vidéoconférence (00:59:18)



Google Meet (bientôt) disponible pour tout le monde.



Voici l’épisode 257 des Technos que nous enregistrons ce jeudi 7 mai 2020. L’actualité technologique ne s’arrête pas et nos chroniqueurs ont épinglé quelques titres de leur choix. C’est, comme toujours, leur revue de presse de la semaine. Il est question aujourd’hui de vidéoconférence avec Google Meet, d’un nouveau drone chez DJI, de sécurité avec une faille chez Apple, de bilan social lourd chez AirBNB ou Uber. On parle aussi d’authentification et de mots de passe. Merci de nous accueillir une nouvelle fois. N’hésitez pas à commenter et à partager cet épisode dans vos réseaux. Merci aussi pour le pousses ou les étoiles selon la plateforme que vous utiliser pour nous suivre. Bonne écoute !