Le Xbox Game Pass atteint 10 millions d'abonnés

Microsoft a annoncé que le Xbox Game Pass compte plus de dix millions d'abonnés. On ignore l'ampleur de la croissance au cours du dernier trimestre. Il y a actuellement environ 90 millions de joueurs actifs sur Xbox Live chaque mois. Xbox Game Pass est le service d'abonnement de Microsoft qui permet aux joueurs d'accéder à une bibliothèque de plus de 100 jeux Xbox pour un tarif mensuel fixe. Les prix commencent à 10 euros pour l'abonnement de base, le Xbox Game Pass Ultimate coûte 13 euros par mois. C'est la première fois que Microsoft publie des chiffres sur le service.



Le nombre d'utilisateurs mensuels de Xbox Live a augmenté de 42,8% par rapport au premier trimestre de l'année dernière. L'augmentation est en partie due à l'épidémie du coronavirus et aux mesures gouvernementales associées telles que le confinement. En conséquence, davantage de consommateurs ont joué en ligne.