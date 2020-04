Microsoft présentera enfin les jeux Xbox Series X jeudi prochain

La division des jeux de Microsoft a en effet fixé un événement le 7 mai . Pour être précis, à partir de 17h00 le 7 mai 2020 , la division Xbox présentera les premiers jeux dédiés à la Xbox Series X en action. L'événement sera organisé en collaboration avec les différents partenaires Xbox. Nous nous attendons donc à voir non seulement des titres propriétaires, mais aussi de nombreuses autres nouvelles des éditeurs de logiciels les plus célèbres. À ce stade, Sony devra également commencer à montrer ses cartes, car pour l'instant il n'a montré que le contrôleur et rien d'autre.