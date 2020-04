PS + : Les jeux du mois de mai

La fin du mois est là et il est grand temps de vous présenter les jeux PlayStation Plus du mois de mai. Vous aurez la possibilité d’arpenter à votre guise vos terres agricoles dans le jeu développé par GIANTS Software, Farming Simulator 19. A ses côtés, nous retrouvons le jeu de simulation de construction développé par Paradox Interactive AD, Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition. Ces jeux seront disponibles pour tous les abonnés au PlayStation Plus du 5 mai au 1er juin.N’oubliez pas que vous avez jusqu’au lundi 4 mai pour télécharger les jeux PS Plus de ce mois-ci. Pour survivre au périple à travers le globe d’Uncharted 4: A Thief’s End, vous devrez réfléchir vite et faire preuve de créativité avec votre arsenal. Pour atteindre la gloire dans la simulation de course, DIRT Rally 2.0, il vous faudra des nerfs d’acier et un pilotage aux petits oignons.