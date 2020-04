Les Technos #255: iPhone SE, Nasdaq au beau fixe, Xiaomi 150 megapixels,… les technologies en déconfinement ?

A comme Apple Music (00:04:28)



Quand la musique s’invite dans 52 pays.

C comme Camera (00:08:37)



Quand tes visoconférences sont plus marrantes.

F comme Facebook (00:14:15)



500£ le kilo de données, qui n’en veut?

G comme Google (00:18:33)



Google Shop essaie de se tailler une place .

I comme iPhone SE (00:29:26)



Quand Apple sort une iPhone low cost.

M comme Mail (00:37:48)



Le mail qui tue, c’est comme un ver dans la pomme.

N comme Nasdaq (00:43:55)



Quand le confinement fait monter la bourse.

R comme Raspberry PI (00:52:07:)



Quand un mini ordi aide à respirer .

S comme Sécurité (01:00:31)



Vous avez un compte Nintendo? Faites attention!

V comme Van (01:03:49)



Quand tu dois dire adieu à ton road trip.

X comme Xiaomi (01:11:09)



Xiaomi va lancer un téléphone à 150MP, et bientôt 250?



Voici le 255ème épisode des Technos. Merci de nous accueillir une nouvelle fois. Le programme de cette semaine est, comme à chaque fois, alimenté par la veille de nos chroniqueurs. C’est ainsi qu’il sera question de l’annonce de l’iPhone SE par Apple, d’un capteur à 150 millions de pixels, du Raspberry Pi qui fait son entrée en soins intensifs, d’une faille de sécurité dans iOS. On vous parle aussi de visioconférence amusante, de vos données Facebook en vente sur le Dark Web ou encore de Google Shop gratuit. Merci pour votre fidélité. Et bienvenue à ceux qui nous découvre aujourd’hui. N’hésitez pas à commenter et à partager cet épisode dans vos réseaux. Bonne écoute !