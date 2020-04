Pas de résultats de recherche pertinents ? Google pourra bientôt vous avertir instantanément

Il n'y a pas de sentiment plus irritant que de ne pas pouvoir trouver immédiatement ce que vous cherchez sur Google . Et non pas parce que les résultats manquent, mais parce qu'ils ne sont pas très pertinents pour les recherches menées. Sur la base de ces hypothèses, Google a mis en place une série de contre-mesures spécifiques, telles que l' autocorrection de toute faute d'orthographe (le fameux " peut-être que vous cherchiez "). Il en va de même pour l'apprentissage des langues , ce qui permet au système d'intuitionner les mots clés de la recherche et de leur donner plus d'importance. Mais si nous nous retrouvons à en parler, c'est parce que tout cela ne suffit pas pour éviter le problème décrit au début et ce Google le sait bien. C'est précisément pour cette raison qu'à partir d'aujourd'hui (à partir des États-Unis), le moteur de recherche affichera un nouveau message au cas où le système aurait détecté des problèmes liés aux résultats. Le texte doit lire une phrase similaire à "Il ne semble pas y avoir de correspondance optimale pour votre recherche . " En dessous, bien sûr, nous trouverons la liste classique des éléments proposés par le moteur de recherche. De plus, dans les situations où cela est possible, le système fournira peu de conseils sur la façon de contourner le manque de contenu pertinent.