Offre de l'abonnement PlayStation Now

Sony Interactive Entertainment annonce aujourd'hui une réduction « Spring Sale » pour le service de streaming de jeux PS Now. Le prix de l’abonnement annuel diminue et passe de 59,99 euros à 44,99 euros. La promotion est valable pour toute personne n'ayant pas d'abonnement PS Now actif et est uniquement disponible en ligne via le PlayStation Store. De nouveaux jeux disponibles pendant une période limitée sont ajoutés tous les mois. Par exemple, 3 titres exclusifs ont été ajoutés à PS Now au début du mois d'avril : Marvel's Spider-Man, Just Cause 4 et The Golf Club 2019.Les jeux PS4, PS3 et PS2 peuvent être diffusés en streaming sur une PS4 ou un PC pour que vous puissiez jouer où vous voulez. Vous pouvez également télécharger le contenu sur une PS4 pour profiter d'une expérience de jeu de la plus haute qualité. Les abonnements PlayStation Now™ sont disponibles à partir de 9,99 € par mois et peuvent être achetés en ligne ou hors ligne, voir le site internet pour plus d'informations. Consultez ci-dessous toutes les offres de printemps dans le PS Store : https://store.playstation.com/fr-be/home/games