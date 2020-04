Une Xbox One X aux couleurs de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, la nouvelle création des auteurs de The Witcher III: Wild Hunt, allie les mécanismes profonds du jeu de rôle à un gameplay orienté action. Si les joueurs pourront profiter de ce jeu très attendu à partir de septembre, le pack contenant l’édition limitée de la Xbox One X Cyberpunk 2077 arrivera dès juin 2020 et la manette sans fil Xbox édition limitée Cyberpunk 2077 est disponible dès aujourd’hui. Munie d’un disque dur de 1 To, la Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077 évoque la technologie de Night City avec son design cybernétique, ses éléments brillants, son clair-obscur et l’alliance de ses couleurs. Le pack contiendra une version de Cyberpunk 2077 à télécharger qui sera disponible dès le lancement du jeu, le 17 septembre 2020, mais également la manette sans fil Xbox Édition Limitée Cyberpunk 2077 et d’autres surprises.