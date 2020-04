Les Technos #254 : Application de tracking, ransomware sur fond de virus, 50 ans d’Apollo 13,…

A comme Amazon (00:03:14)



Amazon doit limiter son activité en France.

G comme GitHub (00:09:05)



GitHub reduit ses prix.

G comme Google (00:14:36)



Quand le braille s’invite sur Android.

H comme Hyperloop (00:19:31)



30 minutes entre Amsterdam et Bruxelles.

O comme Objet connecté (00:24:21)



Clap de fin pour le Flower Power. et petit coup de gueule au passage.

R comme Ransomware (00:32:35)



Les hopitaux plus attaqués que d’habitudes.

S comme Sonos (00:39:49)



Sonos entend, écoute et agit.

T comme Tracking (00:45:49)



Apple et Google s’unissent pour tracker les malades du covid. Google affiche des notifs sur Wear OS.

T comme Treize (01:00:13)



La mission Apollo 13 à l’honneur pour ses 50 ans.

W comme Wemenon (01:05:28)



Reconnaissance Anale.

Voici le 254ème épisode des Technos. Merci de nous accueillir une nouvelle fois. Comme chaque semaine on se retrouve pour ce partage de veille technologique. Nos veilleurs du jour, Sébastien S. et Xavier, parlent d’applications de tracking (dont il est de plus en plus question quand on évoque la fin du confinement). Dans d’autres registres il est également question de taper du braille sur un smartphone, de la fin d’un objet connecté, d’une liaison Amsterdam/Bruxelles en 30 minutes et de bien d’autres choses. Merci pour votre fidélité, et bienvenue à ceux qui nous découvrent aujourd’hui. N’hésitez pas à commenter et à partager cet épisode dans vos réseaux. Bonne écoute !