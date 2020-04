Les Technos #253: Du nouveau chez Apple, Disney+, Meet Now de Skype,…

A comme Apple (00:04:49)



Des annonces de nouveaux produits ? 20M de masques pour les hopitaux.



D comme Disney+ (00:13:34)



Quand tu donnes ton avis sur cette plateforme.



F comme Fake news (00:22:07)



Non le Covid 19 N’EST PAS lié à la 5G ! Des antennes 5G incendiées.



J comme Jitsi (00:28:14)



Quand tu fais des vidéoconférences autrement.



M comme MCPTX (00:35:46)



Samsung passe des appels d’urgence via le AWS. Le Talkie-Walkie du futur.



R comme Radar (00:42:55)



Quand Waze t’interdit de signaler des contrôles.



S comme Skype (00:52:20)



Lancement de Meet now. La concurrence a du bon.



T comme 3D de Google (01:00:21)



Modèles 3D d’animaux simplement accessible par Google. Faites vous peur.



Z comme Zoom (01:05:20)



Quand la loi te demande d’arrêter.



Voici le 253ème épisode des Technos. Merci de nous accueillir une nouvelle fois. Merci pour votre fidélité. Et bienvenue à ceux qui nous découvre aujourd’hui. Comme chaque semaine nos chroniqueurs (Aurélien et Thierry) partagent leur veille technologique. C’est ainsi qu’on parle de nouveaux produits aussi inattendus qu’attendus chez Apple, de la 5G qui n’est pas la cause de tous les maux, d’animaux en réalité augmentée et de beaucoup de vidéo conférence. N’hésitez pas à commenter et à partager cet épisode dans vos réseaux. Bonne écoute !