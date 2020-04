Inside Xbox : Une nouvelle émission de Microsoft

Si, à l’instar de la plupart des gens, le télétravail est de mise pour les équipes de développement, ces dernières souhaitent tout de même vous proposer d’en apprendre plus sur Grounded ou Gears Tactics, de savoir ce qui vous attend prochainement dans Sea of Thieves ou le Xbox Game Pass ou encore de vous informer des surprises que nous réserve le programme ID@Xbox. Bien qu’il n’y aura pas de nouveaux détails sur la Xbox Series X, Jason Ronald, Director of Program Management chez Xbox, nous éclairera sur ce que les performances techniques de la Xbox Series X impliquent pour les joueuses et les joueurs.Juste après cet épisode d’Inside Xbox, aux alentours de 23h40, vous aurez l’occasion de découvrir le mode solo de Grounded via un stream diffusé sur Mixer et sur Twitch et organisé par les développeurs d’Obsidian. Une série de questions réponses pour ces derniers est également au programme. Vous pouvez regarder l’épisode Inside Xbox en direct sur les chaines françaises Mixer et Facebook de Xbox, ou profiter de l’intégralité de l’émission ou de ses meilleurs moments après sa diffusion sur ces mêmes réseaux.