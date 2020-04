Les Technos #252: Zoom et ses failles, Vollgar le Botnet, Ubuntu Touch et Pine Phone,...

A comme AirBNB (00:04:11)



AirBNB va débloquer 250 millions pour les hôtes.



B comme Bug (00:09:02)



Un bug dans OpenWRT laisse des millions de routeurs à risque.



C comme Contagion (00:15:49)



L’Open Data et l’Open Source au service de la science.



C comme Cyrpto (00:22:45)



Vous reprendrez bien un petit botnet, cher SQL Server?



M comme Minecraft (00:26:33)



Des étudiants recréent leur campus sur Minecraft.



O comme Opensource (00:30:06)



Le PinePhone débarque avec Ubuntu Touch.



P comme Privacy (00:36:18)



Tous les appels identifiés à partir de juin 2021 aux USA.



R comme Rubik Cube (00:39:45)



Le Rubik’s Cube a 40 ans.



S comme Safari (00:47:22)



Apple renforce la confidentialité des données dans Safari.



S comme Skype (00:55:59)



L’ascension et la chute de Skype.



Z comme Zoom (01:07:28)



Zoom, ce n’est peut être pas si joyeux que cela.



Nous sommes le 2 avril 2020 voici le 252ème épisode des Technos. Comme on le rappelle chaque semaine, ces épisodes sont le fruit de la veille technologique hebdomadaire de nos chroniqueurs. Aujourd’hui ils vous parlent d’un botnet malveillant, de l’Open Data et de l’Open Source au service de la science, de la confidentialité des données qu’Apple renforce dans Safari, de vidéo conférence, de Minecraft, de vie privée ou encore de l’anniversaire d’un casse tête. N’hésitez pas à commenter et à partager cet épisode dans vos réseaux. Merci de nous accueillir. Bonne écoute !