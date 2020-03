Les Technos #251: Quand des gens ingénieux et volontaires forcent le respect et l’admiration

A comme Anvers (00:04:46)



Quand Google et Anvers s’associent pour numériser des livres.



C comme C.P. (00:08:23)



Quand nos états utilisent YouTube. (C.P. = Conférence de presse).



C comme Citoyens (00:16:22)



Une communauté solidaire contre le Covid-19.



I comme Impact (00:24:37)



Quand un virus a un impact sur l’économie du numérique.



L comme Livraison (00:33:18)



Des services de livraison prônent le sans contact. pour lutter contre le coronavirus.



M comme Masque (00:41:36)



Quand la communauté trouve des solutions.



R comme Respirateur (00:48:58)



Un respirateur conçu en 10 jours.



S comme Saturation (00:52:45)



Quand les services en ligne sont sur les genoux.



U comme Uber (00:58:08)



Uber publie Piranha, un logiciel libre pour les développeurs.



V comme Van (01:02:18)



Quand c’est la fin de la vanlife .



Nous sommes le 26 mars 2020 et il est difficile de composer un sommaire cette semaine. On espère juste, avec Xavier et Thierry, vous apporter quelques minutes de récréation avec notre revue de presse technologique. Elle est composée, pour l’essentiel, d’information liées à la pandémie, au confinement et surtout aux technophiles qui redoublent d’ingéniosité pour aider leurs prochains. Merci à eux. N’hésitez pas à commenter et à partager cet épisode dans vos réseaux. Merci de nous accueillir. Bonne écoute !