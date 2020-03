Les Technos HS: Télétravail, retours d’expériences et outils

A comme Asterisk (00:02:32)



Asterisk, la VOIP « facile » d’accès.

C comme Cloud (00:07:59)



Solutions pour le travail a distance .

E comme eGPU (00:16:05)



L’eGPU, mon meilleur ami.

G comme Gratuit (00:22:06)



Solutions de video conferences gratuites.

J comme Janus (00:27:05)



Janus, le WebRTC libre qui fait des miracles.

T comme Trucs et Astuces (00:31:21)



Trucs et astuces quand on travaille a la maison.

S comme Slack (00:39:04)



Slack, parce que communiquer c’est primordial.

S comme Sophos (00:44:13)



Parce qu’un petit boîter, ça simplifie aussi la vie.

V comme Video Conferences (00:52:45)



Quelques trucs et astuces pour des video calls de bonne qualité.

Si certain le pratiquait déjà avant pour beaucoup le télétravail est quelque chose de tout à fait nouveau. Nos chroniqueurs (Sébastien B. et Sébastien S.) vous proposent quelques trucs et astuces mais aussi des outils pour mieux communiquer et fonctionner professionnellement, autant que possible évidemment. N’hésitez pas à commenter et à partager ce hors série dans vos réseaux. Merci de nous accueillir. Bonne écoute !