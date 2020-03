Les Technos #248: Une IA pour COVID-19, un train pour coder, SETI c’est fini,…...

A comme Alibaba (00:03:10)



Une intelligence artificielle pour detecter le COVID-19.



C comme CBC (00:09:23)



Apple Pay y arrive (enfin).



F comme Facebook (00:15:47)



Facebook Messenger deux fois plus petit et deux fois plus rapide sur iOS [green code].



L comme LoCoMoGo (00:22:15)



Le train pour apprendre à coder.



P comme Paper Phone (00:27:35)



L’application pour se passer d’un smartphone.



P comme Police (00:33:45)



Les polices europeenes veulent mettre en commun leurs donnees de reconnaissance faciales.



S comme SETI (00:40:51)



SETI, c’est quoi ? SETI c’est fini.



S comme Streek (00:45:45)



Un projet de la NASA.



T comme Twitter (00:50:15)



Fleets, les tweets éphémères.



U comme Uber (00:55:26)



Les chauffeurs sont des employés.



W comme Wifi (01:06:31)



Le Wifi 6 n’est pas encore la que voici le Wifi 6e.



W comme Wéménon (01:10:49)



Faire tourner Android sur son iPhone .



Nous sommes le 5 mars 2020 au moment ou nous enregistrons notre 248ème épisode hebdomadaire. On y parle avec Sébastien S. et Benoit M. d’une intelligence artificiel capable de détecter le covid-19. Il est également question de reconnaissance faciale ou encore de la fin du projet SETI@Home. La justice a tranché, les chauffeurs Uber sont des employés. On évoque également Apple Pay, un train pour coder, une application pour se passer d’un smartphone et de bien d’autres choses à découvrir dans cet épisode. N’hésitez pas à le commenter. Merci de nous accueillir. Bonne écoute !