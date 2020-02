Les disques Xbox One éjectables à distance

Avec tout le battage médiatique entourant la Xbox Series X, il y a aussi la Xbox One, qui est encore développée malgré le changement de génération à venir. Avec la dernière version, les initiés testent une fonctionnalité que de nombreux joueurs souhaitent depuis longtemps. Vous pouvez maintenant éjecter le disque via le contrôleur et ne plus avoir à vous déplacer vers la console ou à parler à Alexa. Cela se produit via le bouton X lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil. Après de nombreuses années, il se peut que le bouton d'éjection de la console ne fonctionne plus correctement. C'est pourquoi il s'agit bien sûr d'une alternative souhaitable. On ne sait pas quand la mise à jour apparaîtra pour tous les joueurs.