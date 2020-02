Les Technos #245: Drone et Coronavirus, Samsung S20 et S20 Ultra, Excel et musique, Amazon et Saint Valentin,…

A comme Apple(00:04:03)



Apple condamné à 25 millions d’euros d’amende.



B comme Business(00:10:17)



Google vient de racheter Looker pour 2.6 milliards.



D comme Drones(00:15:33)



Quand la Chine utilise des drones contre le coronavirus.



E comme Espionnage (00:23:19)



Les renseignements américains ont espionné le monde entier pendant des années.



E comme Excel(00:29:45)



Un développeur reprend « Take On Me » avec Excel.



F comme Femmes (00:33:41)



Journée internationale des femmes dans la science.



M comme MWC(00:39:03)



Le Mobile World Congress annulé à cause du coronavirus.



S comme Samsung(00:45:16)



Samsung lance le S20 et S20 Ultra.



T comme Typo(00:55:18)



Une police pour les personnes malvoyantes.



Y comme Youtube(01:00:50)



L’enfant influenceur encadré par une loi en France.



W comme Wéménon (01:06:37)



Amazon raconte des histoires d’amour pour la St-Valentin.



Nos chroniqueurs (Sébastien B. et Xavier) partagent avec nous le résultat de leur veille Web et Technologie selon leurs affinités personnelles. C’est ainsi qu’on ne parlera pas (ou peu) de la Saint Valentin mais bien du Coronavirus et de ses conséquences technologiques. On ne parlera pas des tempêtes Ciara et Dennis mais bien de musique programmée grâce à Excel. On ne parlera pas non plus de la journée mondiale de la radio mais bien de celle des femmes dans la science. Il ne sera pas question cette semaine des ratages de LeLive mais bien d’une loi encadrant les enfants influenceurs. Bonne écoute !