Les caractéristiques matérielles de la PS5 se précisent

Le site officiel japonais de Sony Interactive Entertainment a confirmé certaines fonctionnalités matérielles de la nouvelle PlayStation 5 , prévue pour fin 2020 . Les aspects saillants concernent principalement le processeur et la carte graphique, ainsi que la rétrocompatibilité avec les jeux PS4.Les caractéristiques énumérées ci-dessous ne sont rien d'autre qu'une confirmation, cette fois officielle, de ce qui a déjà émergé précédemment :



CPU : AMD custom x86 64 Ryzen "Zen2" avec 8 cœurs et 16 threads

GPU : AMD Radeon RDNA (ADN Radeon)

Mémoires : SSD personnalisé

Prise en charge audio 3D

Sortie vidéo jusqu'à 8K

Compatibilité descendante avec les jeux PS4

100 Go Ultra Blu-Ray

Compatibilité avec PlayStation VR



L'utilisation de l'architecture AMD RDNA , utilisée par la carte graphique, ainsi que le type de processeur et de mémoire sur le SSD est donc confirmée .