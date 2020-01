Les Technos #242: Jeff Bezos, Clearview, Alphabet, HP, Apple, FBI, Fitbit, Microsoft,… et les sous-titres ?

A comme Alphabet (00:03:22)



Alphabet vaut plus de mille milliards de dollars.



C comme Clearview (00:07:53)



Clearview analyse vos photos sur les réseaux sociaux.



E comme Encre (00:13:16)



HP désactive vos cartouches à distance.



F comme FBI (00:18:05)



Apple cède face au FBI et ne chiffrera plus les sauvegardes iCloud.



M comme Microsoft (00:24:47)



Microsoft prépare les développeurs aux doubles écrans.



M comme Montre (00:30:47)



Fitbit active son capteur SpO2.



P comme Piratage (00:30:47)



Le prince héritier Saoudien aurait hacké le téléphone de Jeff Bezos.



R comme Robot (00:48:21)



Des cellulles souches de grenouille pour un robot vivant.



W comme Wéménon (00:56:33)



Pornhub attaqué en justice.



W comme Wéménon (01:02:37)



Une ville aux USA a peur des panneaux solaires.



Cet épisode 242 a été mis en musique le jeudi 23 janvier 2020. Avec Marc et Xavier on y parle de malentendant pas content ou de panneaux solaires trop absorbants. Il y est question également d’Apple qui plie, d’une montre qui ne manque pas d’air, d’un milliardaire (Jeff Bezos) piraté par un prince et d’une entreprise à mille milliards de dollars. Si cet épisode est interrompu par de la publicité sachez que nous n’y gagnons rien. Vous êtes simplement victime de voleurs de temps de cerveaux. Bonne écoute !