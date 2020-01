Les Technos #240: CES 2020, Arduino Pro, Tradfri, Ballie, Neon, Vision-S, pomme de terre, …

A comme Arduino (00:03:54)



CES 2020: Des makers aux pros.



C comme Crypto (00:11:28)



160.000 transactions par seconde pour l’ETH, qui dit mieux?



I comme Ikea (00:15:57)



CES 2020: Tradfri, un bouton pour téléphones.



I comme Impression 3D (00:19:40)



Demain, j’imprime mes chaussures moi même!



P comme Photo (00:24:01)



CES 2020: Le reflex au mieux de sa forme ?



P comme Photo (00:32:07)



Et le flash Lightning d’Anker.



S comme Samsung (00:35:50)



CES 2020: Samsung annonce Ballie.



S comme Samsung (00:40:00)



CES 2020: Mais aussi Neon, et ça, ça fait déjà plus peur.



S comme Sécurité (00:45:22)



CES 2020: Un drone pour surveiller votre maison.



S comme Sony (00:50:29)



CES : Sony présente son concept de voiture électrique.



T comme Transhumanisme (00:54:24)



Un premier kit abordable pour lire dans nos pensées… enfin presque .



W comme Wéménon (01:02:54)



CES : La première patate connectée.



CES 2020 oblige, comme toujours au mois de janvier, l’actualité technologique est monopolisée par les annonces qui nous arrivent de Las Vegas. Le Consumer Electronics Show a ouvert ses portes et il est difficile de l’ignorer. Mais comme à notre habitude, on vous parle aussi avec Benoît et Sébastien de ce qui ne s’y passe pas. Comme par exemple la gamme de produits domotique d’Ikea qui prend des boutons. L’impression 3D selon un fabricant de chaussure canadien. L’interface cerveau-ordinateur et son kit de développement pour le grand public. Et par ailleurs, robots, voiture électrique, drone et patate sont au programme. Bonne écoute !