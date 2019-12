Les Technos #239: Le dernier épisode en 2019 avec nos meilleurs voeux pour 2020 !

A comme Apple (00:02:34)



iPhone 11 et flashes.



A comme Architecture (00:05:48)



Le plus grand bâtiment imprimé. Ca se passe à Dubai.



B comme Benjamin (00:13:10)



Les vœux de Xavier pour 2020. (le benjamin de l’équipe).



B comme BBS (00:13:58)



Randy Suess est mort, adieu oh père du BBS.



F comme Facebook (00:18:40)



Qui reprendra encore 267 millions de profils?



H comme Hack ( 00:21:40)



Protection à deux facteurs déjouée.



M comme Mont-Blanc (00:28:11)



Les vœux d’Aurélien pour 2020. (devant deux véhicules électriques).



N comme Nvidia (00:29:24)



Nvidia démonte la PS5 et la XBox Series X.



P comme Philippines (00:35:32)



Les vœux de Bruno pour 2020. (Envoyé avant le passage du typhon Phanfone).



R comme Russie (00:38:06)



La Russie se prépare à avoir son « propre Internet ».



S comme Sous Vide (00:49:04)



Sous Vide Supreme Touch+.



S comme Suisse (00:57:56)



Les vœux de Thierry pour 2020. (depuis ses montagnes vaudoises).



T comme Trump (00:59:16)



Twitter et Facebook bloquent 55 millions (!) de comptes de bots.



Z comme Zuckerbot (01:06:02)



Quand journaliste fâché, journaliste toujours faire ça.



Voici le dernier épisode de l’année 2019, il porte le numéro 239. Au programme : La mort du père des réseaux sociaux (peut-être en constatant comment Facebook gère nos données personnelles). On vous dit par qui et comment la double authentification a été contournée. Après la Chine, c’est la Russie qui annonce vouloir prendre une forme d’indépendance technologique en créant son propre internet. Des journalistes ont mis au point un générateur de langue de bois, son nom : le Zuckerbot. On vous parle de tout ça et de bien d’autres choses tout en vous souhaitant une très belle année 2020 !