Microsoft dévoile sa future Xbox

Microsoft a présenté la Xbox Series X , anciennement connue sous le nom de Xbox Project Scarlett , la console nouvelle génération qui tentera de contrer la PS5 sur le marché à Noël 2020. Le nom lui-même nous donne un excellent indice. Ce n'est pas une console unique, mais une famille de consoles de nouvelle génération . Les rumeurs des dernières semaines voulant donc que le projet Scarlett plus puissant soit flanqué d'un autre modèle, peut-être moins puissant, plus dédié au cloud ou en tout cas numérique, étaient vraies.Nous savons qu'à bord du flagship, nous trouverons les processeurs AMD Ryzen de troisième génération (architecture Zen 2), GPU Navi (architecture Radeon RDNA) et Ray-Tracing en temps réel. D'un point de vue purement énergétique, la nouvelle console devrait être deux fois plus puissante que la Xbox One X. On parle donc d'environ 12 TFLOPS . Les opérations d'E / S seront améliorées de 40 fois et la RAM fournie sera de type GDDR6. En ce qui concerne la retrocompatibilité descendante, la Xbox Series X sera rétrocompatible avec tous les jeux des générations précédentes de consoles de salon Microsoft. Elle sera également compatible avec tous les accessoires des consoles précédentes.