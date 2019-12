B comme BERT (00:03:59)



Google BERT arrive en Europe.



C comme CES (00:12:31)



CES2020 accueille Apple (en plus de la Suisse).



C comme Chine (00:21:01)



La Chine bannit le matériel étranger dans ses administrations.



I comme Innovation (00:30:46)



Belgique Nr 1.



M comme Microsoft (00:41:48)



Math Solver fera les devoirs de math à la place de vos enfants.



P comme Porsche (00:48:15)



Plus de moteurs.



S comme Scandale (00:54:13)



Après Google, c’est Amazon qui accède à des données médicales.



T comme Tesla (01:06:32)



La plus vendue au monde ?



V comme Van (01:13:53)



La minute Van de fin d’année.



W comme Wéménon (01:19:10)



Jésus-Christ débarque dans un jeu video.



Voici l’épisode 237 que nous avons enregistré le 12 décembre 2019. Dans ce numéro on prend un peu d’avance puisqu’il est déjà question du CES 2020 qui ouvre ses portes du 7 au 10 janvier. Plus il y a de moteurs mieux ça roule dit-on chez Porsche qui n’est pas encore le plus grand vendeur de voitures électriques. Nos données médicales ne semblent être en sécurité nulle part. Après Google un autre GAFA a gaffé. Jules César a dit un jour que “…de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves”. Aujourd’hui il ajouterait : “…et les plus innovants”. On parle de tout ça et de bien d’autres choses avec nos chroniqueurs du jour, Marc et Thierry. Bonne écoute !