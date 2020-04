Bonjour,ça fait quelques jours que je n' arrive pas à comprendre pq le mail est envoyé mais rien n'est dans ma boîte de réception.Pourriez vous me dire ce qui ne marche pas si vous ayez le temps de regarder:voici la configuration :-------------------------voici le lien de l'application : https://github.com/panique/huge * EMAIL_USED_MAILER: Check Mail class for alternatives* EMAIL_USE_SMTP: Use SMTP or not* EMAIL_SMTP_AUTH: leave this true unless your SMTP service does not need authentication*/'EMAIL_USED_MAILER' => 'phpmailer','EMAIL_USE_SMTP' => true,'EMAIL_SMTP_HOST' => 'mail.smtp2go.com','EMAIL_SMTP_AUTH' => true,'EMAIL_SMTP_USERNAME' => 'kayumbaeric@hotmail.com','EMAIL_SMTP_PASSWORD' => '5yqNFtxT0RUD','EMAIL_SMTP_PORT' => 465,'EMAIL_SMTP_ENCRYPTION' => 'ssl',/*** Configuration for: Email content data*/'EMAIL_PASSWORD_RESET_URL' => 'login/verifypasswordreset','EMAIL_PASSWORD_RESET_FROM_EMAIL' => 'no-reply@example.com','EMAIL_PASSWORD_RESET_FROM_NAME' => 'My Project','EMAIL_PASSWORD_RESET_SUBJECT' => 'Password reset for PROJECT XY','EMAIL_PASSWORD_RESET_CONTENT' => 'Please click on this link to reset your password: ','EMAIL_VERIFICATION_URL' => 'register/verify','EMAIL_VERIFICATION_FROM_EMAIL' => 'no-reply@example.com','EMAIL_VERIFICATION_FROM_NAME' => 'My Project','EMAIL_VERIFICATION_SUBJECT' => 'Account activation for PROJECT XY','EMAIL_VERIFICATION_CONTENT' => 'Please click on this link to activate your account: ', @var mixed variable to collect errorsprivate $error;* Try to send a mail by using PHP's native mail() function.* Please note that not PHP itself will send a mail, it's just a wrapper for Linux's sendmail or other mail tools* Good guideline on how to send mails natively with mail():public function sendMailWithNativeMailFunction()// no code yet, so we just return something to make IDEs and code analyzer tools happyreturn false;* Try to send a mail by using SwiftMailer.* Make sure you have loaded SwiftMailer via Composer. @return boolpublic function sendMailWithSwiftMailer()// no code yet, so we just return something to make IDEs and code analyzer tools happyreturn false;* Try to send a mail by using PHPMailer.* Make sure you have loaded PHPMailer via Composer.* Depending on your EMAIL_USE_SMTP setting this will work via SMTP credentials or via native mail() @param $user_email @param $from_email @param $from_name @param $subject @param $body @return bool @throws Exception @throws phpmailerExceptionpublic function sendMailWithPHPMailer($user_email, $from_email, $from_name, $subject, $body)$mail = new PHPMailer;// you should use UTF-8 to avoid encoding issues$mail->CharSet = 'UTF-8';// if you want to send mail via PHPMailer using SMTP credentialsif (Config::get('EMAIL_USE_SMTP')) {// set PHPMailer to use SMTP$mail->IsSMTP();// 0 = off, 1 = commands, 2 = commands and data, perfect to see SMTP errors$mail->SMTPDebug = 0;// enable SMTP authentication$mail->SMTPAuth = Config::get('EMAIL_SMTP_AUTH');// encryptionif (Config::get('EMAIL_SMTP_ENCRYPTION')) {$mail->SMTPSecure = Config::get('EMAIL_SMTP_ENCRYPTION');// set SMTP provider's credentials$mail->Host = Config::get('EMAIL_SMTP_HOST');$mail->Username = Config::get('EMAIL_SMTP_USERNAME');$mail->Password = Config::get('EMAIL_SMTP_PASSWORD');$mail->Port = Config::get('EMAIL_SMTP_PORT');} else {$mail->IsMail();// fill mail with data$mail->From = $from_email;$mail->FromName = $from_name;$mail->AddAddress($user_email);$mail->Subject = $subject;$mail->Body = $body;// try to send mail, put result status (true/false into $wasSendingSuccessful)// I'm unsure if mail->send really returns true or false every time, tis method in PHPMailer is quite complex$wasSendingSuccessful = $mail->Send();if ($wasSendingSuccessful) {return true;} else {// if not successful, copy errors into Mail's error property$this->error = $mail->ErrorInfo;return false;* The main mail sending method, this simply calls a certain mail sending method depending on which mail provider* you've selected in the application's config. @param $user_email string email @param $from_email string sender's email @param $from_name string sender's name @param $subject string subject @param $body string full mail body text @return bool the success status of the according mail sending methodpublic function sendMail($user_email, $from_email, $from_name, $subject, $body)if (Config::get('EMAIL_USED_MAILER') == "phpmailer") {// returns true if successful, false if notreturn $this->sendMailWithPHPMailer($user_email, $from_email, $from_name, $subject, $body);if (Config::get('EMAIL_USED_MAILER') == "swiftmailer") {return $this->sendMailWithSwiftMailer();if (Config::get('EMAIL_USED_MAILER') == "native") {return $this->sendMailWithNativeMailFunction();* The different mail sending methods write errors to the error property $this->error,* this method simply returns this error / error array. @return mixedpublic function getError()return $this->error;merci d'avance