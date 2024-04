Site pédagogique : créer une extension

Je me suis fixé sur Moodle. J'ai commandé un hébergeur, j'attends sa validation. Après, je me lance. C'est un sacré coup de tête parce que je vais devoir transférer tout mon travail, repenser l'ordre des cours, etc. Mais si j'y arrive, la plus-value serait de taille avec un suivi de chaque élève et des questionnaires avec des types de questions beaucoup plus intéressantes que sur les formulaires Google. Je suis tout de même anxieux sur la réussite de l'entreprise et l'énergie que cela va demander. Et puis, au-delà de ça, même si c'est subsidiaire pour moi, cela fait des frais supplémentaires : maintenir le premier site pendant que je construis le deuxième... Merci pour votre aide en tout cas !