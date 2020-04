Site pédagogique : créer une extension

Bonjour à toutes et tous,Je construis vaille que vaille un espace pour mes élèves de sixième primaire : www.intercours.net Ce site leur sert de référent interactif pour trouver des synthèses, des exercices et réaliser des exercices interactifs (je n’ai pas fini de créer tout cela toutefois).Je souhaiterais que chaque élève dispose d’un espace privé sur lequel ils pourraient indiquer leur niveau. Je fonctionne par ceintures (comme pour les arts martiaux). L’idée serait qu’ils puissent, sur leur page personnelle, indiquer le niveau qu’ils ont atteint avec la date et le niveau. J’ai tenté avec Google Drive, mais c’est trop compliqué pour les enfants. Ceci dit, cela permet de voir ce que je vise : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O6cw_l8d864t6IDMRIlUCXWOVYbItXY0Kh0ciq-Yums/edit?usp=sharing Mon site est sous Wordpress, mais rien ne m’empêcherait d’avoir une zone qui fonctionnerait avec un autre système.Je ne sais pas du tout comment mettre en place mon projet. Existe-t-il une plateforme qui me permettrait de mettre cela en place ? De préférence pas trop onéreuse. Je précise que j’ai des connaissances basiques.Voilà, si quelqu’un a une idée pour moi, je lui serais très reconnaissant.Bonne journée à tout le monde.