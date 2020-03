boutique en ligne, quelle plateforme ?

Hello tout le monde,Un projet se met en place, et on me demande quelle est la plateforme la plus adéquate pour créer une boutique en ligne.Il faudrait pouvoir offrir plusieurs modes de paiements sécurisés, pouvoir justement être certains de la sécurité des données enregistrées, pourvoir éventuellement faire la boutique en deux langues, voire trois...Pour le moment, la personne qui cherche parmi les plateformes existantes parle de Wix, mais je reste sceptique (d'abord pour la sécurité, ensuite ça me semble quand même super lourd à charger).Bref, pourriez-vous me faire part de vos suggestions et les argumenter dans la mesure du possible svp ?Un tout grand merci