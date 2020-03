/!\ Urgent/!\ - Email template generator

Salut les amis,J'ai besoin de faire un template de mail.Juste UN.Le design est assez simple mais je n'y connais rien du tout.Je cherche donc un générateur qui puisse me fournir, à l'arrivée, le contenu du mail et le CSS.Le top, ce serait de pouvoir revenir dessus et le modifier légèrement si il y a des besoins.Le but est de générer un template pour les notifications d'un outil de suivi de demandes/incidents (ticketing de service IT, par exemple).Il y aura une seule petite image (que j'espère intégrer en base64). Pour le reste, ce sera un header, un footer et deux colonnes entre les deux. Celle de droite, plus petite, ayant une largeur fixe.Rien de très complexe, je pense.C'est un one shot. Si je pouvais passer à côté d'un abonnement, ce serait vraiment chouetteMerci pour vos retour d'expérience.PS : L'outil entre en prod lundi. Je dois avoir fini d'ici là.Il va servir aux RH d'une boite de 3000 personnes pour le suivi des demandes liées au Covid-19. C'est donc super urgent.