SQL - PowerQuery - "Merge" de deux tables

Table 1

User Champ 1 Champ3 Champ4

Luc Bleu 12 154

Paul Rouge 17 (null)

Marie vert 9 172



Table 2

User Champ2 Champ4 Champ5

Pierre Blond 179 Belge

Toto Roux (null) Belge





Résultat espéré

User Champ1 Champ2 Champ3 Champ4 Champ5

Luc Bleu (null) 12 154 (null)

Paul Rouge (null) 17 (null) (null)

Marie Vert (null) 9 172 (null)

Pierre (null) Blond (null) 179 Belge

Toto (null) Roux (null) (null) Belge





Dernière édition: 29/02/2020 @ 13:51:39

Salut,J'ai mis le Merge entre guillemets par ce que je ne suis pas certain que c'est le bon terme.Dans un fichier excel, j'utilise PowerQuery pour aller chercher des données dans d'autres fichiers et compiler le résultat sous une forme "Agréable à lire".Je voudrais assembler deux tables.Le problème, c'est qu'il y a des champs communs aux deux tables (en plus du champ "User") qui sert de clé.En admettant qu'on trouve le même User dans les deux tables, je ne devrais pas avoir de champs conccurents. Et si il y en avait, je prend la valeur Max des deux (ce ne sont que des numériques, pas comme dans mon exemple).Je n'ai pas trouvé comment, dans powerQuery, assembler les deux tables.C'est, à mon avis, qu'un problème de vocabulaire. Je n'y connais pas grand chose en SQL.Si vous pouviez me mettre sur la voie en m’expliquant la logique, je pourrais ensuite trouver comment le faire dans PowerQuery.Merci