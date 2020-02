Kodi : refaire fonctionner l'extension Youtube

Dernière édition: 23/02/2020 @ 00:40:29

Depuis quelques jours, l'extension Youtube sur Kodi ne fonctionne plus, on a un message d'erreur (de mémoire): "access not configured - project xxx is scheduled for deletion"Il s'avère que l'extension utilise l'API Youtube avec une API key par défaut commune pour tous les utilisateurs. Or, Youtube durcit sa politique et a désactivé cette clé.La seule solution est de créer sa propre API key et la configurer dans l'addon.Toutes la manip' (assez longue) est décrite ici :Testé et approuvéLe thread github qui en cause, pour avoir tous les détails :Et en particulier ce post :